Foot - OL

ASSE - OL : Les Lyonnais pourraient avoir la tête de Claude Puel !

Publié le 2 octobre 2021 à 12h07 par La rédaction mis à jour le 2 octobre 2021 à 12h08

Dans un derby toujours très chaud, l’OL pourrait s’offrir bien plus que le scalp de l’ASSE. La tête de Claude Puel pourrait en effet être mise à prix dimanche soir…

Notre partenaire, Barrière Bet , ne fait aucun mystère dans le derby entre l’ASSE et l’OL. Les hommes de Peter Bosz sont les favoris de ce match toujours très croustillant de la Ligue 1. Victoire des Lyonnais côtée à 1,76 quand celle des Stéphanois l’est à 4,40 (match nul à 3,77, des cotes susceptibles d’évoluer et à suivre en direct ici). Quoi de plus logique au regard de la situation des deux clubs. Après un début poussif, l’OL enchaîne et se retrouve à la 7e place du classement quand l’ASSE s’enlise week-end après week-end, avec un inquiétant statut de lanterne rouge. Plus que jamais, ce match est celui de la peur pour les Verts.

Puel en grand danger