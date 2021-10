Foot - OGC Nice

OGC Nice - Clash : Belmadi fracasse de nouveau Andy Delort !

Publié le 14 octobre 2021 à 19h05 par A.D.

Pour se concentrer sur l'OGC Nice, Andy Delort a pris la décision de faire une pause d'un an avec la sélection algérienne. Un choix qui a provoqué la colère de Djamel Belmadi.