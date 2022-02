Foot - OGC Nice

OGC Nice : Le message fort de Galtier à ses joueurs !

Publié le 13 février 2022 à 8h42 par La rédaction

Battus par l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice a montré un visage bien pale. Face à une équipe qui remonte au classement, les Aiglons ont été impuissants, et Christophe Galtier le sait bien.