Affaire de violence : «Déçue et touchée», Laure Boulleau vide son sac en direct

Le week-end dernier a été marqué par de graves incidents à l’OGC Nice, les joueurs accusant leurs supporters de violence après la défaite à Lorient (3-1). Laure Boulleau s’est dite déçue et touchée par le traitement médiatique de cette affaire, estimant qu’il y a eu « énormément de complaisance ».

Deux versions s’opposent concernant les incidents survenus devant le centre d’entraînement de l’OGC Nice le week-end dernier. Si les supporters niçois nient toute violence envers les joueurs, ces derniers, dans un communiqué publié mercredi, ont dénoncé des « agressions physiques (multiples crachats et coups) et verbales. Florian Maurice, Terem Moffi, Jeremie Boga et Jonathan Clauss ont notamment été pris à partie dans des conditions inacceptables. »

« J’ai été profondément déçue et touchée du traitement médiatique qu’il y a eu tout autour de cette histoire » « J’ai été profondément déçue et touchée du traitement médiatique qu’il y a eu tout autour de cette histoire. Je regardais les informations tous les jours, et j’ai trouvé qu’il y a eu énormément de complaisance. ‘Non mais en fait il n’y a pas eu de coups’, ‘non mais en fait c’est pas grave, les joueurs en rajoutent car ils ont envie de partir’… », a réagi Laure Boulleau dans le Canal Football Club sur Canal+.