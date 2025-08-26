«Mon téléphone c’est le 06…» : Yoann Gourcuff dragué en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Heureux de pouvoir compter sur son ancien joueur Souleymane Diawara comme consultant sur Ligue 1+, qui diffuse le Championnat depuis le début de la saison, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, s’est montré emballé par l’idée d’accueillir un autre joueur emblématique des Girondins de Bordeaux : Yoann Gourcuff.

Nicolas de Tavernost se félicite des premiers chiffres de Ligue 1+. Faute d’accord avec un diffuseur, la Ligue a opté pour la création de sa propre chaîne, avec des résultats encourageants dès le premier week-end. « C'est un démarrage très important et nous sommes très satisfaits du succès de l'opération. (...) C'est très encourageant pour nous », avait confié le directeur général de LFP Media, précisant à L’Équipe que Ligue 1+ comptait déjà « plus de 600 000 abonnés » après la première journée.

Souleymane Diawara parmi les consultants de Ligue 1+ Plusieurs consultants bien connus des téléspectateurs ont rejoint la chaîne, et d’autres anciens joueurs ont profité de ce lancement pour faire leurs débuts dans ce rôle. C’est le cas de Souleymane Diawara, ancien de l’OM mais aussi des Girondins de Bordeaux, dirigés par le passé par Nicolas de Tavernost. « Il était à Bordeaux. On a gagné un titre de Champion avec lui, je l’aime beaucoup », a confié le dirigeant au micro de RMC la semaine dernière.