Un champion du monde en Ligue 1 : Le choc est total

Un but pour son retour en Ligue 1... sans la victoire au bout. Le LOSC d'Olivier Giroud a concédé le point du nul à Brest dans un match disputé aux multiples rebondissements (3-3). Une confrontation avec le champion du monde qui a eu le mérite de choquer Hugo Magnetti, milieu de terrain du Stade Brestois comme il l'a avoué à RMC.
Treize années après sa décision de quitter Montpellier pour vivre le rêve de la Premier League à Arsenal puis Chelsea, Olivier Giroud a signé son grand retour en Ligue 1 dimanche après-midi au stade Francis Le Blé. Avec sa nouvelle équipe du LOSC, Giroud a ouvert le score face au Stade Brestois dans un match très disputé qui s'est soldé par un score nul, mais pas vierge (3-3).
«Déjà c’est un honneur de jouer contre des grands joueurs comme Olivier Giroud»
Milieu de terrain du Stade Brestois, Hugo Magnetti a été l'adversaire de cette première journée de Ligue 1 d'Olivier Giroud. De quoi lui permettre de dresser un portrait plutôt flatteur du champion du monde 2018 au micro de RMC ce lundi. « Déjà c’est un honneur de jouer contre des grands joueurs comme Olivier Giroud. Avec la carrière qu’il a, c’est vraiment un très grand joueur. Malheureusement pour nous, hier (dimanche) il était en grande forme. Au-delà de son but, il nous a posé énormément de problèmes dans son jeu en pivot, dans ses remises. C’est un numéro 9 qui perd peu de ballons ».
«Ce qui m’a choqué hier, c’est sa simplicité dans le jeu»
Invité à s'exprimer pendant l'émission Rothen s'enflamme, Hugo Magnetti s'est dit « choqué » par la finesse technique et tactique de l'expérimenté attaquant de bientôt 39 ans. « Ce qui m’a choqué hier, c’est sa simplicité dans le jeu. Il fait toujours les bons choix, c’est juste. C’est peut-être anodin, ce sont des passes qui vont casser des lignes, c’est un contrôle qui va permettre de faire remonter le bloc, là-dessus ça a été un joueur précieux pour le LOSC ». L'aspect physique a aussi frappé Magnetti qui a abordé le leadership précieux du joueur qu'est Giroud qui sera favorable au LOSC. « Ce qui m’a surpris aussi, c’est que physiquement il a tenu 90 minutes. Il a ce leadership naturel. Je ne pense pas que c’est un garçon qui gueule beaucoup mais je pense que quand il parlera, il sera écouté. De par son expérience et sa carrière et son palmarès. On est obligé d’écouter un joueur comme ça ».