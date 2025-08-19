Un champion du monde en Ligue 1 : Le choc est total

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un but pour son retour en Ligue 1... sans la victoire au bout. Le LOSC d'Olivier Giroud a concédé le point du nul à Brest dans un match disputé aux multiples rebondissements (3-3). Une confrontation avec le champion du monde qui a eu le mérite de choquer Hugo Magnetti, milieu de terrain du Stade Brestois comme il l'a avoué à RMC.

Treize années après sa décision de quitter Montpellier pour vivre le rêve de la Premier League à Arsenal puis Chelsea, Olivier Giroud a signé son grand retour en Ligue 1 dimanche après-midi au stade Francis Le Blé. Avec sa nouvelle équipe du LOSC, Giroud a ouvert le score face au Stade Brestois dans un match très disputé qui s'est soldé par un score nul, mais pas vierge (3-3).

«Déjà c’est un honneur de jouer contre des grands joueurs comme Olivier Giroud» Milieu de terrain du Stade Brestois, Hugo Magnetti a été l'adversaire de cette première journée de Ligue 1 d'Olivier Giroud. De quoi lui permettre de dresser un portrait plutôt flatteur du champion du monde 2018 au micro de RMC ce lundi. « Déjà c’est un honneur de jouer contre des grands joueurs comme Olivier Giroud. Avec la carrière qu’il a, c’est vraiment un très grand joueur. Malheureusement pour nous, hier (dimanche) il était en grande forme. Au-delà de son but, il nous a posé énormément de problèmes dans son jeu en pivot, dans ses remises. C’est un numéro 9 qui perd peu de ballons ».