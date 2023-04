Un ancien du PSG dévoile une bagarre dans le vestiaire

Thibault Morlain

Travaillant aujourd’hui à la formation du PSG, Yohan Cabaye a connu de nombreux clubs dans sa carrière. Le milieu de terrain a notamment évolué pour le club de la capitale, l’ASSE, Newcastle ou encore le LOSC. C’est d’ailleurs chez les Dogues que tout a commencé pour Cabaye, formé dans le nord de la France. A Lille, il a d’ailleurs assisté à une altercation entre un joueur et l’entraîneur, qui était alors Claude Puel.

Formé au LOSC, Yohan Cabaye y aura ensuite joué en professionnel pendant plusieurs saisons. Avec les Dogues, il aura d’ailleurs connu des moments très heureux comme notamment le doublé Ligue 1-Coupe de France réalisé en 2011, mais aussi des moments plus tendus. C’est ce qui s’est produit en 2007 avec une altercation entre Claude Puel, alors entraîneur du LOSC, et Stephan Lichtsteiner, ancien joueur des Dogues. Et visiblement, les esprits se sont clairement échauffés entre les deux hommes comme Cabaye l’a raconté ce dimanche à L’Equipe .

« Quelle est la plus grande dispute à laquelle j’ai assisté ? Celle entre Stephan Lichtsteiner et le coach (Claude) Puel (en 2007). En fait, le coach aimait bien jouer avec nous lors des oppositions. Et dans un petit jeu, il y avait de l'intensité et le coach en mettait pas mal aussi. Il a donné un coup à Steph’ qui le lui a rendu. Le coach n'a pas apprécié et ils se sont attrapés », a d’abord expliqué Yohan Cabaye.

