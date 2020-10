Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Mobilisation générale pour sauver Jonathan David !

Publié le 31 octobre 2020 à 20h30 par Hugo Kucharski mis à jour le 31 octobre 2020 à 20h31

Après son arrivée contre 27M€ cet été, beaucoup d’attentes étaient placées en Jonathan David, annoncé comme le digne successeur de Victor Osimhen du côté du LOSC. Cependant, l'attaquant canadien peine à s'imposer chez les Dogues, mais reste néanmoins soutenu par différents acteurs du football…

Jonathan David souffre au LOSC. Arrivé pour 27M€ en provenance du club belge de La Gantoise, l’international canadien sortait d’une très belle campagne de Pro League avec les Buffalos , marquant à 23 reprises en 40 rencontres, et délivrant 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pas étonnant, avec ces statistiques, que les dirigeants lillois aient finalement décidé de miser sur lui après le départ de Victor Osimhen vers le Napoli. Cependant, le nouvel attaquant des Dogues ne parvient pas à trouver le chemin des filets ni à s’adapter, mais il reste toujours soutenu…

« Il faut continuer à travailler »

Ainsi, lors de sa conférence de presse de ce samedi 31 octobre en marge de la rencontre face à l’OL, Christophe Galtier a tenu à rassurer une nouvelle fois son buteur. « Signal d'alarme est un terme dur pour Jonathan David. Je serais très dur si j e voyais que Jonathan n'est pas investi, mais il l'est (...) Il me montre tous les jours à l'entrainement un réel investissement. Il faut continuer à travailler ». Par ailleurs, le coach lillois estime que la confiance de ses coéquipiers semble toujours maintenue, et notamment le buteur turc Burak Yilmaz. « Quand ça ne fonctionne pas, il faut se réfugier dans le travail et c’est ce qu’il fait. Ce qui compte dans ces moments-là, c’est d’avoir le soutien de toute l’équipe sans que les regards ne soient braqués sur lui. Jonathan l’a. J’ai eu une discussion hier avec Burak Yilmaz à ce sujet et on est d’accord pour dire que les choses vont finir par s’inverser. » . Et l’entraîneur du LOSC ne semble pas le seul confiant concernant le flop Jonathan David…

« Ça va venir »