Foot - LOSC

LOSC : Gourvennec envoie un message fort à Yilmaz

Publié le 27 novembre 2021 à 22h53 par B.C.

Malgré le nul du LOSC face à Nantes (1-1) ce samedi, Jocelyn Gourvennec a salué la prestation de Burak Yilmaz, auteur du but lillois.