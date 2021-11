Foot - LOSC

LOSC : Les mots forts de Gourvennec après la victoire contre Salzbourg !

Publié le 24 novembre 2021 à 10h48 par La rédaction mis à jour le 24 novembre 2021 à 10h49

Grâce à la victoire du LOSC contre le Red Bull Salzbourg mardi (1-0), les Dogues ont pris la tête de leur groupe en Ligue des champions. Une performance à souligner pour Jocelyn Gourvennec.