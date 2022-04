Foot - LOSC

LOSC - Clash : Les vérités de ce cadre de Gourvennec sur Ben Arfa !

Publié le 16 avril 2022 à 13h15 par T.M.

Alors que le LOSC est actuellement secoué par la polémique autour d’Hatem Ben Arfa, José Fonte, capitaine des Dogues, s’est prononcé sur le sujet.

Arrivé cet hiver au LOSC, Hatem Ben Arfa ne va finalement faire qu’un passage éclair chez les Dogues. En effet, d’ici quelques jours, le divorce devrait être prononcé. Cela fait suite à un violent accrochage entre l’international français et Jocelyn Gourvennec, son entraîneur. Depuis ce clash, Ben Arfa a ainsi été écarté, dans l’attente du verdict du LOSC. De quoi secouer le vestiaire lillois, qui semble toutefois désormais être passé à autre chose et reste uni derrière Gourvennec.

« On est tous derrière Jocelyn Gourvennec »