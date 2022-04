Foot - Mercato

Mercato : Du nouveau dans l’affaire Hatem Ben Arfa !

Publié le 15 avril 2022 à 13h10 par G.d.S.S.

En raison de son altercation avec Jocelyn Gourvennec, Hatem Ben Arfa va prochainement être licencié par le LOSC, et le verdict devrait tomber la semaine prochaine pour l’ancien joueur du PSG et de l’OM.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’histoire va prendre fin entre Hatem Ben Arfa (34 ans) et le LOSC ! Recruté cet hiver par le club nordiste alors qu’il était libre, l’attaquant français s’est rendu coupable d’avoir déclenché une altercation avec Tiago Djalo mais surtout d’avoir allumé son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, devant le reste du vestiaire le 2 avril dernier après un match nul contre Bordeaux (0-0) : « On n’est pas à Guingamp ici », lui avait lancé Ben Arfa pour critiquer ses choix tactiques. Une attitude qui va donc entraîneur son licenciement du LOSC, et la décision va bientôt être officialisée.

Le LOSC va convoquer Ben Arfa la semaine prochaine