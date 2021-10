Foot - LOSC

LOSC - Clash : Gourvennec revient sur la colère de Yilmaz

Publié le 27 octobre 2021 à 14h32 par La rédaction mis à jour le 27 octobre 2021 à 14h38

Frustré d’avoir été remplacer lors du dernier match du LOSC contre Brest, Burak Yizmal avait mal réagi à sa sortie. Jocelyn Gourvennec revient sur cet épisode.