LOSC - Clash : Face Ben Arfa, Gourvennec reçoit un énorme soutien en interne !

Publié le 17 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Après le gros clash entre Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec, José Fonte prend clairement position en faveur de son entraîneur.

Il y a quelques jours, après le nul contre Bordeaux (0-0), Hatem Ben Arfa avait invectivé son entraîneur Jocelyn Gourvennec lui reprochant ses choix tactiques jugés trop défensifs. « Le club a engagé une procédure en cours. Le président et les dirigeants sont intervenus, le joueur a été dispensé d’entraînement cette semaine et le club communiquera une fois que la procédure sera avancée », expliquait l'ancien entraîneur de Guingamp. Et José Fonte prend clairement position dans cette affaire.

«On est tous derrière Jocelyn Gourvennec»