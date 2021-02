Foot - LOSC

LOSC : L'Ajax s'enflamme pour Sven Botman !

Publié le 18 février 2021 à 11h20 par La rédaction

Titulaire indiscutable et performant du côté du LOSC, Sven Botman attire les convoitises en Europe. Pour le moment, le défenseur reste concentré sur sa saison à Lille, une réaction caractéristique de sa réussite selon John Heitinga, son ancien entraîneur à l'Ajax.