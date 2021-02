Foot - LOSC

LOSC - Clash : Le bras de fer avec Bielsa continue !

Publié le 12 février 2021 à 9h42 par La rédaction mis à jour le 12 février 2021 à 9h43

Licencié pour faute grave par le LOSC en 2017, Marcelo Bielsa réclame plus de 19M€ et va comparaître, ce vendredi, aux prud'hommes de Lille.