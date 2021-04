Foot - LOSC

LOSC : Après le PSG, Christophe Galtier se livre sur la course au titre !

Publié le 3 avril 2021 à 23h20 par La rédaction

Jusque-là très réservé sur la question, Christophe Galtier a reconnu après la victoire face au PSG que le LOSC était dans la course pour le titre.