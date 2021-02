Foot - LOSC

OL : Le LOSC favori pour le titre ? Galtier répond à Garcia !

Publié le 2 février 2021 à 23h05 par La rédaction

Selon Rudi Garcia, entraîneur de l'OL, le favori pour le titre en Ligue 1 n'est autre que le LOSC. Ce à quoi Christophe Galtier a évidemment répondu, préférant calmer le jeu.