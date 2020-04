Foot - Ligue 1

Ligue 1 : La LFP annonce la couleur pour la reprise !

Publié le 30 avril 2020 à 22h20 par J.-G.D.

Directeur général de la Ligue professionnelle de football (LFP), Didier Quillot désire que l’exercice 2020-2021 débute au plus tard le 23 août prochain.