Il met la pression sur l’OM et le PSG

Hugo Chirossel

Vainqueur sur la pelouse du Stade Rennais le week-end dernier (0-1), le RC Lens est revenu à la hauteur de l’OM au classement de la Ligue 1, qui de son côté a été tenu en échec par Montpellier (1-1). Les Sang et Or, tout comme les Marseillais, sont donc à six points du PSG, dont les derniers résultats inquiètent. Alors qu’ils recevront Strasbourg ce vendredi, Adrien Thomasson a conscience que les Lensois peuvent faire une très bonne opération.

Alors qu’il recevait Montpellier vendredi dernier au Vélodrome, l’OM a laissé échapper des points précieux. Les hommes d’Igor Tudor ont été tenus en échec (1-1) et cela fait désormais cinq rencontres qu’ils ne se sont plus imposés à domicile. Un résultat qui a de quoi donner des regrets aux Olympiens, surtout après avoir vu le PSG s’incliner face à l’OL (0-1), la huitième défaite du club de la capitale depuis le début de l’année 2023.

Lens peut revenir à trois points du PSG

C’est donc le RC Lens qui a pu réaliser la bonne opération du week-end. En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, les Sang et Or ont ramené une victoire importante (0-1). Les joueurs de Franck Haise sont revenus à hauteur de l’OM au classement et comptent donc six points de retard sur le PSG. Alors qu’il reçoit Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 30e journée du championnat de France, le RC Lens a l’opportunité de mettre la pression sur l’OM et le PSG, qui affronteront respectivement Lorient et Nice. D'autant plus que le 15 avril prochain, les Lensois se rendront au Parc des Princes pour y défier le club de la capitale.

« Quoiqu’il arrive, on va faire une belle opération »