Racisme : Il balance sur un grand club français

Arnaud De Kanel

Karl Toko-Ekambi a vécu un véritable calvaire en début de saison avec l'OL ce qui l'a forcé à quitter le Rhône pour rejoindre le Stade Rennais en prêt cet hiver. L'attaquant camerounais ne digère pas le traitement qui lui a été réservé à Lyon, ainsi qu'à d'autres joueurs dans un passé proche. Il pointe du doigt une gestion différente avec des joueurs qui «ne sont pas Lyonnais».

L'aventure de Karl Toko-Ekambi à l'OL s'est très mal terminée. Raillé par ses supporters, le Camerounais a forcé son départ vers le Stade Rennais cet hiver. Là-bas, Toko-Ekambi retrouve peu à peu le sourire, lui qui a notamment marqué un but splendide face au PSG. Pour lui, plus question d'entendre parler de l'OL en raison du traitement particulier que réservent les dirigeants lyonnais aux joueurs de couleur.

Les lourdes accusations de Toko-Ekambi sur l'OL

Dans un entretien accordé à So Foot , Karl Toko-Ekambi a lâché de graves accusations sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'OL. « Ce n’était pas prévu que je parte de Lyon. J’ai entendu beaucoup de choses, mais c’est moi qui ai demandé à quitter l’OL. Le club et le coach ne voulaient pas que je m’en aille, mais j’ai insisté. Si on prend mon cas personnel, la saison dernière, je pense que je ne suis pas un joueur qui n’a pas fait son travail. Je n’ai pas compris pourquoi on a été sifflé en début de saison. C’est un ras-le-bol, c’est tout. Et il y a l’impression de ne pas être soutenu par le club. Les supporters, je m’en fous. Honnêtement, j’en ai rien à foutre. Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Le problème, c’est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont ciblés. Maxwel Cornet, Bertrand Traoré, etc. Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés à Lyon, c’est tout », a-t-il déclaré. Karl Toko-Ekambi affirme avoir été lâché par ses dirigeants.

«Ce ne sont pas des hommes»