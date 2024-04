Kombouaré a déjà trouvé un «super joueur» pour le FC Nantes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par le Stade Rennais l'été dernier Matthis Abline jouait très peu ces derniers mois avec le FC Nantes. Mais l'arrivée d'Antoine Kombouaré sur le banc semble changer la donne. Titulaire dimanche contre l'OGC Nice, le jeune attaquant a même marqué pour offrir la victoire aux Canaris. «Un super joueur» selon Pedro Chirivella.

De retour sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré n'a pas manqué ses débuts puisque les Canaris se sont imposés sur la pelouse de l'OGC Nice (2-1). Une victoire notamment marquée par l'excellente prestation de Matthis Abline, buteur, alors qu'il ne jouait plus avec Jocelyn Gourvennec. Pedro Chirivella ne manque pas d'encenser son coéquipier.

«Matthis Abline est un super joueur»

« Matthis Abline est un super joueur ! Il a toutes les qualités d’un attaquant, il lui faut juste la confiance. Je lui dis que s’il continue comme ça il sortira jamais de l’équipe, parce qu’il est très fort. Je suis content pour lui, parce qu’il bosse bien, il travaille très bien et j’espère qu’il va continuer à nous aider pour la suite », lâche le capitaine du FC Nantes au micro de Prime Vidéo .

«On est un groupe soudé»