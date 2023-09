Clash au FC Nantes, il soupçonne un complot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mis à pied après avoir tenu des propos jugés irrespectueux envers Pierre Aristouy et son staff, Fabien Centonze se sentirait victime d'un complot au sein du FC Nantes. Le joueur craint effectivement que le duo Kita-Aristouy se sert de lui afin d'afficher sa solidarité, alors que le poste de piston droit est déjà bien fourni.

Sauvé in extremis en Ligue 1 la saison dernière, le FC Nantes ne semble pas mieux reparti cette saison avec seulement deux points pris en quatre matches. Les Canaris sont donc encore partis pour jouer le maintien. Mais en plus d'une situation sportive délicate, une polémique a éclaté ces dernières heures en interne.

Centonze victime d'un complot ?

En effet, Fabien Centonze a été mis à pied jusqu'au 12 septembre après avoir tenu des propos jugés irrespectueux à l'encontre de Pierre Aristouy. Ce vendredi, L'EQUIPE dévoile les coulisses de l'incident, assurant que le joueur aurait lancé à son entraîneur : « De toute façon, j'ai quatre ans de contrat. Toi, dans quatre semaines, on ne sait pas si tu seras là ». Franck Kita a donc décidé de mettre à pied Fabien Centonze qui, toujours d'après le quotidien, se sent victime d'un complot. L'entourage du joueur soupçonne en effet le duo Kita-Aristouy de vouloir affirmer sa solidarité sur le dos de l'ancien Messin qui évolue au poste de piston droit, déjà très largement fourni (Marcus Coco, Ronaël Pierre-Gabriel, Jean-Kévin Duverne).

Son avocat dénonce