Ces pépites de Ligue 1 que l’Europe va s’arracher cet été

A mesure des années, la Ligue 1 est devenu un véritable réservoir de talents. Les clubs européens se pressent chaque saison pour mettre la main sur les nouveaux cracks de l'Hexagone. Et à quelques semaine du mercato estival, les prochaines cibles sont déjà identifiées...

Cette saison, on a eu droit à de nouvelles têtes qui ont fait sensation en Ligue 1 Uber Eats en compagnie de leurs clubs respectifs. Beaucoup étaient méconnus du grand public de la balle ronde mais leurs performances ont fait qu'ils ont réussi à s'imposer comme des futurs grands du football européen. On peut citer Enzo Le Fée (Lorient), Folarin Balogun (Reims), Ludovic Blas (FC Nantes), Quentin Merlin (FC Nantes), Fares Chaïbi (Toulouse FC), Bafodé Diakité (Lille OSC).

Enzo Le Fée

Créatif, technique, Enzo Le Fée est maître à jouer du FC Lorient cette saison. Le jeune milieu offensif, auteur de 4 buts cette saison et de 5 passes décisives est le symbole de la magnifique progression du FC Lorient depuis sa montée en Ligue 1 en 2020. Formé au club, Enzo Le Fée qui a brillé cette saison rêve de disputer l'Euro Espoirs avec l'équipe de France, il dit à ce sujet : "On ne passe pas inaperçu en gagnant un Euro. J’ai envie d’être titulaire à cet Euro, et cela peut évidemment jouer sur mon futur proche. Je ne sais pas encore comment cela se passera cet été".



Cette saison semble la dernière pour Enzo Le Fée qui n'a pas reçu de proposition pour renouveler son contrat : "C’est le moment de partir, clairement. J’ai été très à l’écoute jusqu’à décembre, parce qu’en juin dernier, on a dit qu’on allait me faire une proposition de contrat. Je n’avais toujours rien en décembre, donc j’ai signifié que, désormais, je n’attendais plus de proposition" . La fin du conte de "Fée" semble déjà actée et le joueur devrait évoluer sous d'autres couleurs la saison prochaine.

Folarin Balogun

Agé de 21 ans, est l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison, 18 buts en 29 matchs de Ligue 1 Uber Eats. Depuis le début de saison 2022/2023, il fait le bonheur du Stade de Reims. Le joueur américain prêté par Arsenal à Reims semblerait ne pas figurer dans les plans de Mikel Arteta pour la saison prochaine à en croire les informations de Sky Sport . L'Olympique de Marseille serait sur le coup pour le faire signer dès cet été. L'opération devrait coûter au club marseillais pas moins de 40 millions d'euros, reste à savoir si la direction marseillaise peut se permettre le luxe de dépenser autant sachant que Vitinha avait déjà couté 30 millions d'euros au club phocéen.

Ludovic Blas

Arrivé l'été 2019 au FC Nantes, Ludovic Blas progresse de saison en saison avec les Canaris. En plus d'être un bon milieu de terrain, Ludovic Blas sait aussi marquer des buts. Il est le seul milieu de terrain à avoir atteint la barre des 32 buts. C'est d'ailleurs lui qui a propulsé son club en Finale de la Coupe de France. Quelques jours plus tard, il réussit à égaliser pour le FC Nantes face à Monaco. En 29 matchs l'ex d'EA Guingamp a inscrit 7 buts.

Quentin Merlin

Écarté des terrains depuis le mois de janvier dernier pour blessure, Quentin Merlin était de retour face à l'AS Monaco. Le jeune joueur de 20 ans n'a pas tardé à être décisif avec Nantes en délivrant la passe décisive sur le but de Ludovic Blas. Quentin Merlin confirme son bon début de saison et reprend sa saison de la plus belle des manières. Kombouaré reste tout de même vigilant : "Il rentre, mais il a besoin de travailler. Il y a encore beaucoup à faire pour retrouver un joueur à 100%"

Fares Chaibi

Farès Chaibi, 20 ans, est l'une des révélations de Ligue 1 cette saison. Après avoir qualifié son club en Finale de Coupe de France, Farès Chaibi a offert la victoire aux siens lors du dernier match en championnat face à Montpellier. Il confirme sa belle saison, en tout cas ses récentes performances lui ouvrent les portes de la sélection algérienne puisqu'il a été convoqué par Djamel Belmadi lors de dernier rassemblement des Verts.

Bafodé Diakité

Un défenseur solide et qui sait défendre en 1 contre 1, le latéral droit sait aussi comment monter pour apporter un soutien offensif à ses coéquipiers. Depuis le départ d'Akim Zedadka, Il est l'une des pièces maîtresses du schéma du LOSC. Âgé de 22 ans, il est vu comme un futur renfort de l'équipe de France mais pour le moment Bafodé Diakité devra continuer à progresser pour espérer atteindre cet objectif. Formé à Toulouse ACF puis Toulouse FC, Diakité a rejoint Lille OSC, l'été dernier pour un contrat de 6 ans.