Zinédine Zidane : L’incroyable invitation en France

Agé de 28 ans, Nordin Ganso a eu l'occasion de partager le terrain avec un certain Zinédine Zidane. Grand fan de football, et notamment des Girondins de Bordeaux, l'humoriste avait été invité à participer au 100 ans du Parc Lescure. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, il a évoqué cette rencontre avec le champion du monde 1998.

Plus connu pour ses punchlines que pour ses passes décisives, Nordin Ganso a pourtant connu un moment de grâce sur la pelouse du Parc Lescure. Grand fan des Girondins de Bordeaux et ancien joueur amateur, l’humoriste bordelais a eu l’opportunité unique de fouler le terrain aux côtés de Zinédine Zidane lors du match des 100 ans du Parc Lescure, en mai 2024. Un souvenir qu’il raconte avec émotion et admiration dans les colonnes de L’Équipe.

Il raconte un moment privilégié avec Zidane « En mai 2024, pour les 100 ans du Parc Lescure, devenu le stade Chaban-Delmas, j'ai été invité à participer au match de gala dans l'équipe des anciennes légendes bordelaises : Zidane, Lizarazu, Chamakh, Gourcuff, Mavuba. C'était ouf d'être au milieu de ces grands joueurs ! Il y avait une ambiance de dingue. J'ai dribblé Claude Puel pour faire une passe décisive sur le dernier but... » a confié l'humoriste ce lundi.