Foot - Bordeaux

Bordeaux - Malaise : Un nouveau clash en interne à cause... de Niang ?

Publié le 13 mai 2022 à 22h20 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 22h22

Très mal en point au classement, les Girondins de Bordeaux viennent d’écarter Mbaye Niang du groupe pour Lorient en raison d’un gros clash entre joueurs et dirigeants.