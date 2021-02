Foot - Bordeaux

Bordeaux - Clash : Daniel Riolo s’emporte et fracasse violemment Hatem Ben Arfa !

Publié le 15 février 2021 à 20h50 par B.C.

Alors qu’Hatem Ben Arfa a fait son retour en Ligue 1 cette saison, du côté de Bordeaux, Daniel Riolo s’est montré très critique envers l’attaquant de 33 ans.