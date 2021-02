Foot - Bordeaux

Bordeaux : Hatem Ben Arfa attend l’OM de pied ferme !

Publié le 12 février 2021 à 18h20 par La rédaction

Passé par l’OM, Hatem Ben Arfa est prêt à en découdre avec son ancien club dimanche soir alors que les Marseillais ne traversent pas une période facile sur le plan sportif et extra sportif.