Foot - Mercato - Bordeaux

Bordeaux : L'énorme coup de gueule de Gasset !

Publié le 10 février 2021 à 23h05 par La rédaction

Jean-Louis Gasset s'est violemment emporté contre ses joueurs après la défaite de Bordeaux contre Toulouse (0-2) en 32ème de finale de la Coupe de France ce mercredi.