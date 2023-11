Vente ASSE : Un projet XXL est écarté

Benjamin Labrousse

Engluée depuis plusieurs saisons, la vente de l’ASSE est plus concrète que jamais. Récemment, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont affirmé leur volonté de céder le club stéphanois au plus vite. Si plusieurs candidatures sont à noter, celle d’un ancien agent associé avec un ancien ministre aurait récemment été écartée pour une raison pour le moins surprenante. Explications.

Récemment, Roland Romeyer, copropriétaire de l’ASSE affirmait sa volonté de céder le club du Forez à une personne compétente : « Moi je voudrais quelqu’un qui puisse pérenniser le club, investir au capital, pour conserver tous les bons joueurs, renforcer l’équipe et remonter en Ligue 1 » . En vente depuis 2021, l’ASSE n’a toujours pas trouvé preneur, mais cette reprise du club stéphanois semble désormais imminente. Car comme l’avait révélé l’Équipe , Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitent quitter leurs fonctions de propriétaires du club au plus vite, et espèrent ainsi pouvoir trouver leur successeur avant l’ouverture du prochain mercato hivernal en janvier 2024.

Un investisseur franco-portugais prêt à mettre 30M€ sur l’ASSE

Cependant, plusieurs candidatures ont échoué depuis cette mise en vente officielle du côté de l’ASSE. D’ailleurs, il se pourrait qu’une nouvelle possibilité de reprise du club stéphanois ait pris du plomb dans l’aile dernièrement. En effet, Peuple Vert révélait récemment qu’un pool d’investisseurs français d'origine portugaise se serait manifesté. Un projet secrètement intitulé « Panthère Noire », et qui pourrait proposer une somme comprise entre 25 et 30M€ pour tenter de prendre les rênes de l’ASSE. Une somme qui, en cas de véracité, serait conforme aux attentes du duo Romeyer-Caïazzo pour céder Saint-Etienne.

Une candidature rejetée pour la vente de l’ASSE