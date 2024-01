Vente ASSE : Un projet colossal se prépare, une légende refuse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années désormais, l’ASSE fait parler d’elle pour sa vente qui tarde à se concrétiser. Et le temps presse alors les Verts semblent être distancés dans la course à la montée en Ligue 1. Interrogé à ce sujet, Dominique Rocheteau confirme que c’est urgent, mais refuse toutefois d’envisager un retour.

Alors que la vente de l'ASSE continue d'alimenter les rumeurs, rien n'est bouclé pour le moment. Néanmoins, cela pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Mais quoi qu'il soit, Dominique Rocheteau assure qu'il ne compte pas faire son retour chez les Verts.

Mercato - ASSE : Accord trouvé, un joueur va débarquer https://t.co/RBlMHtZiaJ pic.twitter.com/dI0dxry1Tz — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Rocheteau ne reviendra pas à l’ASSE

« Non, jamais. Je me suis dirigé vers autre chose. Le football amateur, celui des jeunes. Qui me plaît et qui m'inquiète car je vois que des petits clubs disparaissent et que l'on s'appuie sur de moins en moins de bénévoles. Mais que se passera-t-il quand le lien social aussi important disparaît ? C'est pour ça que j'ai envie de défendre ce football. Il est si important », lance-t-il pour BUT Football club avant d’évoquer la nécessité de vendre le club.

«Il faut déjà remonter en Ligue 1»