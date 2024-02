Vente ASSE : Surprise, il sort enfin du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'image de l'OM, la vente de l'ASSE fait parler depuis quasiment trois ans, sans que rien ne se concrétise pour autant. Une situation rendue encore plus compliquée pour le club du Forez compte tenu de la distance prise par Bernard Caïazzo, l'un des deux copropriétaires des Verts. Mais ce dernier était de retour à Paris ces jours-ci, l'occasion d'évoquer de façon évasive la vente de l'ASSE.

Cela fait plusieurs années que la Vente de l'ASSE est évoquée. Il faut dire que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient annoncé leur intention de céder le club du Forez. En vain pour le moment. Il faut dire que les deux copropriétaires ont pris leur distance à l'image de Caïazzo qui ne vit plus à Paris. Mais pour la première fois depuis 2020, Le Progrès a retrouvé sa trace et l'a interrogé sur la vente du club.

Caïazzo réapparait et évoque la vente de l'ASSE

« Je ne suis pas décisionnaire au club, je n’ai donc rien à dire. Tout au plus si on me demande un conseil, je le donne. (…) Le plus important, ce n’est pas de trouver un acheteur mais quelqu’un qui est capable d’amener l’ASSE en compétition avec les milliardaires du football. (…) Il vaut mieux être le chasseur que le chassé », confie Bernard Caïazzo.

KPMG a toujours des dossiers