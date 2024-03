Un joueur de l’ASSE veut rejoindre Mbappé à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les Jeux Olympiques de Paris font rêver bon nombre de joueurs, y compris au sein de l'équipe de Didier Deschamps. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont déjà envoyé leur candidature à Thierry Henry, entraîneur de l'équipe olympique. Prêté à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison, Nathanaël Mbuku souhaite également participer à cette fête.

Thierry Henry croule sous les propositions. Le sélectionneur de l'équipe de France olympique a reçu plusieurs candidatures, à commencer par celle de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a déjà fait savoir qu'il souhaitait participer aux Jeux Olympiques, mais le dernier mot appartiendra à sa prochaine équipe étant donné que cette compétition ne figure pas dans le calendrier FIFA.

Mbuku veut être de la partie

Prêté par Augsbourg à l'ASSE, Nathanaël Mbuku, qui était déjà de la partie en 2021, souhaite revivre de pareils émotions. « Franchement c’est une compétition à part, avec tout ce qu’il y a autour, le village olympique... Tu marches et tu croises Federer (rires), tu ne comprends pas, franchement c’est exceptionnel ! Je souhaiterais revivre ça cette année, si j’ai la possibilité et si je m’en donne les moyens. C’est une expérience inoubliable que je veux revivre » a lâché Mbuku.

Mbuku attend l'appel de Thierry Henry