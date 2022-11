Mercato - ASSE : Cette légende ouvre la porte à un retour

La rédaction

Actuellement entraîneur des gardiens à Valenciennes, Jérémie Janot pourrait faire son retour à l’ASSE. Interrogé par des supporters stéphanois sur le Space Twitter de lagreenitude, la légende du club a évoqué une possibilité de rejoindre les Verts. L’ancien portier a avoué qu’il ne se priverait pas de signer dans son club de cœur.

« Si tu viens me chercher, tu viens me chercher mais je te forcerai pas la main !

Invité sur le Space Twitter de lagreenitude, Jérémie Janot a avoué qu’il ne ferme pas la porte à un retour à l’ASSE. Il précise pour autant qu’il ne fera pas le premier pas. « Ce n'est pas moi qui décide, je n’ai jamais essayé de me placer ou d’interpeller les dirigeants. Tu peux ne pas aimer le personnage mais la compétence elle est là. Mes gardiens sont bons. Pour moi la compétence c’est le principal dans un club. Si tu viens me chercher, tu viens me chercher mais je te forcerai pas la main ! »

« Je mettrai jamais en difficulté mon club de cœur »