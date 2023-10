L'ASSE s'envole, le boss n'est pas content

Jean de Teyssière

L'AS Saint-Étienne, après avoir démarré difficilement sa deuxième saison de Ligue 2, vient d'enchaîner quatre victoires consécutives. Conséquence : les Verts, entraînés par Laurent Battles sont désormais cinquièmes du championnat de France de Ligue 2, mais l'entraîneur stéphanois n'est pas convaincu par la prestation de ses hommes, dont il attend plus.

Ce mercredi, l'AS Saint-Étienne recevait le promu dunkerquois au stade Geoffroy Guichard. Victoire 2-0 des hommes de Laurent Battles dans ce match en retard de la huitième journée de Ligue 2, grâce à des buts de Ibrahim Sissoko (82è) et Mathieu Cafaro (86è). Une quatrième victoire de suite qui permet à l'ASSE de grimper à la cinquième place du classement, à 5 points de la première place. Mais dans le jeu, c'était encore poussif.

«On a fait une première mi-temps assez attentiste»

A l'issue du match face à Dunkerque, Laurent Battles dressait un constat lucide au micro de BeIn Sports : « C'est jamais anodin de faire quatre victoires d'affilée. Il est vrai que ce soir, on a fait une première mi-temps assez attentiste. On a subi des choses que l'on ne voulait pas subir. On a recadré des choses à la mi-temps. Les entrants ont su faire du bien. On a su être patients et on a réussi à marquer, sans prendre de buts. C'est une série très intéressante en termes de points. »

«On doit faire beaucoup mieux»