L’ASSE frappe fort, l’entraîneur annonce du changement

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné trois défaites en autant de rencontres, l’ASSE a décroché sa première victoire de la saison vendredi soir à l’occasion de la réception du LOSC (1-0). Un succès obtenu face à une équipe engagée en Ligue des champions, ce qui est forcément une satisfaction pour Olivier Dall’Oglio, qui a tout de même rappelé que son groupe était encore en construction après le mercato.

L’ASSE a lancé sa saison. Battus par l’AS Monaco (1-0), Le Havre (0-2) et Brest (4-0), les Verts se sont imposés face au LOSC vendredi soir (1-0), en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Un gros coup réalisé par les hommes d’Olivier Dall'Oglio face à une équipe de Ligue des champions. S’il a vu des progrès sur cette rencontre, l’entraîneur stéphanois a demandé du temps, son équipe étant encore en construction.

« Nous sommes en train de construire une équipe »

« Il y a eu beaucoup de courses et de dépense d'énergie. Nous avons des jeunes joueurs qui vont monter. Nous sommes en train de construire une équipe. Cela prend du temps. Je sais que certains sont très impatients. Il va falloir attendre un petit peu. Mais j'ai bon espoir d'avoir un vrai collectif et de pouvoir lutter sur chaque match comme nous l'avons fait ce soir (vendredi) contre Lille », a déclaré Olivier Dall'Oglio en conférence de presse.

« J'ai vu beaucoup de choses que je souhaite revoir sur les matches suivants »

« C'est une belle victoire collective avec les vraies valeurs que nous voulons voir ici », a poursuivi l’entraîneur de l’ASSE. « Nous avons vu un public, c'est important pour nous. Dans les moments difficiles, on a besoin de sentir cette force derrière nous. Nous avons monté le niveau techniquement avec des séquences de conservation plus longues. J'avais demandé aux joueurs de prendre confiance en eux. L'apport des nouveaux a été très important. Si on veut exister, il fallait monter notre niveau physique, technique, mental. Nous avons tenu sur les périodes difficiles et cela dénote d'un véritable état d'esprit. J'ai vu beaucoup de choses que je souhaite revoir sur les matchs suivants. »