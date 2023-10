En guerre avec l'ASSE, il réclame un pactole

Thibault Morlain

Ancienne gloire de l'ASSE dans les buts, Stéphane Ruffier a quitté le Forez sous fond de tensions. En effet, en janvier 2021, l'ancien international français est licencié. Depuis, la guerre est déclarée entre les deux camps. Alors que Ruffier conteste son licenciement pour faute grave, voilà qu'il réclame aujourd'hui une énorme somme d'argent à l'ASSE.

Avec 383 matchs au compteur sous le maillot de l'ASSE, Stéphane Ruffier aura marqué l'histoire des Verts. Mais voilà que son image est aujourd'hui quelque peu ternie par les conditions de son départ. En effet, lors de la saison 2020-2021, Ruffier se retrouve d'abord mis à l'écart avant de finalement être licencié par l'ASSE, qui évoquait alors une faute grave pour justifier sa décision.

Ruffier veut 7M€

Le fait est qu'aujourd'hui, Stéphane Ruffier conteste le motif de faute grave concernant son licenciement de l'ASSE. Cela va alors se résoudre devant la justice française et le Conseil des prud'hommes de Saint-Étienne. C'est ainsi qu'en guise de réparations, comme le rapporte Le Dauphiné , Ruffier réclame pas moins de 7M€ à l'ASSE.

« Il a subi une entreprise de démolition, une campagne de sape »