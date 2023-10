L’ASSE annonce une mauvaise nouvelle

Arnaud De Kanel

Fin de série pour l'ASSE. Miraculés depuis 4 matchs, les Verts ont concédé le nul samedi face à Ajaccio. Encore une fois, le jeu proposé par Laurent Batlles était décevant et le coach stéphanois n'a pas été aidé puisque Stéphane Diarra s'est blessé durant la rencontre. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'ailier.

L'ASSE reste malade. Après quatre victoires consécutives à l'arrachée, les Verts ont été stoppés dans leur élan samedi par Ajaccio (0-0). Un match encore une fois ennuyant et également marqué par la blessure de Stéphane Diarra. L'ailier était l'un des principaux agitateurs sur le terrain mais il a été contraint de céder sa place sur blessure. Touché à l'adducteur, Diarra passera des examens dans les jours à venir mais Laurent Batlles est pessimiste.

«Quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon»

Le coach de l'ASSE est inquiet pour son joueur. « Stéphane Diarra s’est fait mal à l’adducteur. Je ne sais pas du tout pour combien de temps il va en avoir. Il a eu une pointe de manière directe à ce niveau-là. Il faudra attendre les examens pour en savoir plus sur sa durée d'indisponibilités et la nature exacte de la blessure. Généralement, quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon... », a précisé Laurent Batlles en conférence de presse. Lamine Fomba estime qu'il s'agit d'un coup dur.

«Sa blessure nous a mis un petit coup au moral»