Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Dupraz lâche une grande annonce sur Enzo Crivelli !

Publié le 19 avril 2022 à 21h45 par T.M.

Suite à la nouvelle blessure d’Enzo Crivelli en marge du match contre Lorient, certains évoquaient une possible fin de saison. Il n’en serait rien.

Arrivé cet hiver à l’ASSE, Enzo Crivelli n’est apparu que 26 reprises sous le maillot des Verts. Recruté blessé, l’attaquant de Pascal Dupraz a mis de longues semaines avant de revenir en forme physiquement. Et alors qu’on pensait que Crivelli était en fin de retour, le voilà qu’il a rechuté. En effet, avant le coup d’envoi de la rencontre face à Lorient, la recrue de l’ASSE s’est blessée aux ischio-jambiers. De quoi faire craindre le pire, évoquant déjà une fin de saison pour le joueur prêté par Basaksehir.

« Je suis optimiste »