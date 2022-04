Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Boudebouz répond à Dupraz après la dernière polémique !

Publié le 18 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que Pascal Dupraz s'est retrouvé au cœur d'une polémique, Ryad Boudebouz a tenu à défendre son entraîneur.

Ces derniers jours, L'EQUIPE a dévoilé une information qui a fait l'effet d'une petite bombe à l'ASSE. Le média a ainsi révélé que Pascal Dupraz avait demandé à ses joueurs qui font le ramadan de rompre le jeûne afin de lutter efficacement pour le maintien. Une situation commentée par l'entraîneur des Verts : « Je suis extrêmement tolérant. Je ne parle jamais de politique, la religion je n’en parle pas non plus. Nous, on n’est pas là pour les inciter à quoi que ce soit. Je peux vous dire qu’aussi de ce point de vue là, ils respectent leur religion, respectent l’AS Saint-Etienne et ont des attitudes remarquables, vraiment remarquables C’est peut-être aux joueurs qu’il faut poser ces questions-là. Tous les joueurs ont le choix. » Et Ryad Boudebouz confirme la version de son coach.

Boudebouz défend Dupraz