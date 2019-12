Foot - ASSE

ASSE : Le Top 5 des plus grands joueurs de l’histoire du club !

Publié le 31 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Avec l’OM, l’ASSE est l’autre club emblématique de Ligue 1. Un club qui d’ailleurs a vu les plus grands joueurs fouler la pelouse de Geoffroy Guichard.

Aujourd’hui, l’ASSE n’est plus forcément l’un des clubs qui dominent la Ligue 1. Ce qui était pourtant le cas il y a quelques années. En effet, les Stéphanois écrasaient tout sur leur passage grâce à de grands joueurs. Ils sont ainsi nombreux à avoir marqué l’histoire des Verts à l’instar de Dominique Rocheteau, Ivan Kurkovic, mais également Michel Platini. Une période faste qui semble aujourd’hui bien loin, pourtant, actuellement des joueurs écrivent encore l’histoire de l’ASSE.

L’ASSE dit merci à Ruffier et Perrin !

Si on parle de l’ASSE aujourd’hui, il est forcément impossible de ne pas citer les noms de Loïc Perrin et Stéphane Ruffier. A 34 ans, le capitaine des Verts a fait toute sa carrière chez les Verts, de quoi forcément lui donner une énorme cote auprès des supporters. Si cela est actuellement un peu plus compliqué pour Perrin, il a sans aucun doute contribué à la gloire de l’ASSE. En revanche pour Ruffier, c’est loin d’être compliqué. Depuis plusieurs saisons, le portier est au sommet de son art, faisant preuve d’une régularité exceptionnelle. Souvent annoncé sur le départ, le Français est toujours à l’ASSE et son passage chez les Verts restera forcément dans les têtes de tous.