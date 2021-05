Foot - ASSE

ASSE : Le bilan de la saison, joueur par joueur !

Dans une saison très compliquée, le moment est venu de faire le bilan de cet exercice 2020-2021 pour les joueurs stéphanois.

Jessy Moulin 8/20

Devenu numéro 1 après le départ de Stéphane Ruffier, il a connu une saison très difficile pour sa première en tant que titulaire. A l’image de son équipe, il a été fébrile. Sa récente blessure a permis à Étienne Green de briller et on a du mal à voir Jessy Moulin récupérer son poste désormais.



Timothée Kolodziejczak 12/20

Baladé entre l’axe et le flanc gauche de la défense, il a galéré. Malgré tout, il reste l’un des rares joueurs d’expérience derrière et elle a fait la différence dans les moments clés. Dans la lutte pour le maintien, heureusement qu’il était là.



Miguel Trauco 10/20

Une deuxième saison beaucoup plus compliquée que la première pour le Péruvien. Il a mis un peu de temps à accrocher sa place dans le 11. Et à l’image de son équipe, il se relève un peu sur cette fin de saison. Une saison qui ne marquera pas les esprits pour Trauco.



Harold Moukoudi 12/20

Buteur surprise à plusieurs reprises cette saison, il est capable du meilleur comme du pire. Mais vu la saison des Verts, il est loin d’être le plus ridicule. On a hâte de le voir la saison prochaine avec une restructuration de l’effectif et plus de stabilité, car il a du talent.

Milieux de terrain

Adil Aouchiche 12/20 Son arrivée dans le Forez marquait le vrai début de sa carrière professionnelle. Après des débuts convaincants, sa forme a suivi celle de son équipe. Il sort un peu la tête de l’eau sur cette fin de saison, de quoi rendre une copie correcte pour le joueur formé au PSG.



Aimen Moueffek 11,5/20

A 20 ans, il a connu plusieurs entrées en jeu cette saison. S’il a rarement été titulaire, on a vite remarqué que c’était un joueur de qualité. S’il est difficile de sortir du lot dans ce contexte, il a le mérite d’avoir été au niveau. Talent à confirmer.



Mahdi Camara 14/20

Milieu de terrain très intéressant. Utilisé à 36 reprises par Claude Puel, il devient à 22 ans l’un des cadres du 11 des Verts. S’il a parfois été en difficulté contre les gros, il possède une très belle marge de progression.



Yvan Neyou 13/20

Très utilisé pour sa première saison en professionnel, il a un peu sorti la tête de l’eau quand l’ASSE était au fond. L’un des rares à avoir maintenu un niveau correct toute l’année. Intéressant défensivement et offensivement, joueur à suivre l’an prochain.



Saidou Sow 12,5/20

Titulaire à Lille, il a montré des belles choses, mais surtout de la solidité. Âgé de 18 ans, il manque encore de vice et d’expérience, mais les copies rendues sont plus qu’encourageantes. Un joueur sur lequel Puel devrait s’appuyer l’an prochain.



Lucas Douath 13,5/20

À 17 ans, il a montré de très belles choses dans un environnement plus que compliqué. 29 matchs disputés, des chiffres flatteurs qui prouvent la confiance que lui accorde son coach. Très intéressant pour la suite !



Zaydou Youssouf 12/20

Souvent remplaçant, il paye sûrement la nonchalance qu’il laisse parfois transparaître. Pourtant, le talent est là et il a montré des belles choses. Sa marge de progression est intéressante, mais il s’épanouirait peut-être plus dans un autre club.

Attaquants