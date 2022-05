Foot - ASSE

ASSE : La grosse annonce de Dupraz sur le maintien !

Publié le 9 mai 2022 à 20h43 par Amadou Diawara

Appelé à la rescousse pour sauver l'ASSE, Pascal Dupraz n'a plus que trois matchs pour remplir sa mission. A la veille du déplacement à l'OGC Nice, le coach des Verts a tenu à faire passer un message très fort.