ASSE : Et les trois joueurs les plus décevants sont…

Publié le 1 janvier 2020 à 7h00 par A.M.

Seulement quatorzième de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a réalisé une première partie de saison plus que décevante. Et plusieurs joueurs n'ont pas répondu aux attentes.

Après une belle quatrième place acquise la saison dernière, l'ASSE espérait surfait sur sa dynamique et a décidé de nommer Ghislain Printant pour succéder à Jean-Louis Gasset. Une forme de continuité puisque le premier était l'adjoint du second. Un recrutement important a été réalisé laissant présager d'une belle saison. Mais force est de constater que l'ASSE est loin de répondre aux attentes. Bien que l'arrivée de Claude Puel ait permis de redresser la barre, les Verts pointent à une inquiétante 14e place à mi-saison.

Khazri-Boudebouz, même combat

Par conséquent, de nombreux joueurs n'ont pas répondu présents. À commencer par le capitaine Loïc Perrin qui semble sur le déclin et avoir de plus en plus de difficulté à retrouver son meilleur niveau. Mais c'est surtout le secteur offensif qui a déçu. Leader des Verts dans ce domaine la saison dernière, Wahbi Khazri est très loin de confirmer. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes : un but et deux passes décisives en 12 matches de Ligue 1. Le constat est sensiblement le même pour Ryad Boudebouz. Arrivé dans les dernières heures du mercato afin de compenser le départ de Rémy Cabella, l'ancien Montpelliérain est pour l'instant loin de réussir son pari. Avec un but et trois passes décisives en 18 apparitions en Ligue 1, Boudebouz n'a pas fait oublier Cabella et ne parvient pas à donner un nouvel allant au secteur offensif de l'ASSE.