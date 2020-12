Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel affiche sa frustration après le nul à Nîmes

Publié le 20 décembre 2020 à 20h10 par La rédaction

Tenue en échec sur sa pelouse par Nîmes (2-2) ce dimanche, l’ASSE n’avance pas en championnat. En conférence de presse, Claude Puel a affiché ses regrets après cette contreperformance.