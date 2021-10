Foot - ASSE

ASSE - Clash : Puel répond à Aulas et lance le derby contre l'OL !

Publié le 2 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

A quelques jours du derby, Jean-Michel Aulas met la pression sur les arbitres. Claude Puel a répondu au président de l'OL.

Depuis le penalty sifflé en faveur de Neymar au Parc des Princes, Jean-Michel Aulas ne décolère pas, estimant que l'OL n'a pas été correctement arbitré contre le PSG. En début de semaine encore, le président des Gones en rajoutait une couche : « J'en ai discuté avec nos joueurs, ils ont la certitude qu'on leur a appliqué des sanctions qui n'existaient pas ». Un timing certainement pas choisi au hasard, puisque l'OL sera à Saint-Etienne dimanche pour le derby contre l'ASSE. Et Claude Puel en a parfaitement conscience.

Puel répond à Aulas