ASSE : Bouanga s'enflamme totalement après Montpellier !

Publié le 2 mai 2021 à 22h25 par La rédaction

Ce dimanche, l'ASSE est allé prendre trois points précieux dans la course pour le maintien à Montpellier. Après la victoire des Verts, Denis Bouanga n'a pas pu cacher son immense joie.