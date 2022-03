Foot - ASSE

ASSE : Le gros constat de Bouanga après la victoire face à Metz !

Publié le 6 mars 2022 à 15h14 par La rédaction

L'ASSE poursuit sa remontée au classement après sa victoire face au FC Metz (1-0). Buteur ce dimanche, Denis Bouanga a mis en avant l'état d'esprit du groupe.