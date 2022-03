Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Les confidences de Mangala après ses débuts chez les Verts !

Publié le 6 mars 2022 à 12h10 par D.M.

Critiqué après ses débuts poussifs, Eliaquim Mangala espère vite retrouver le rythme afin de réaliser une bonne fin de saison sous le maillot de l'ASSE.

Libre depuis son départ du FC Valence en juillet dernier, Eliaquim Mangala a pris la décision de rejoindre la Ligue 1 lors du dernier mercato hivernal afin de relancer sa carrière. Natif de Colombes, le défenseur n’avait jamais évolué au sein du championnat français. C’est chose faite puisque le joueur s’est engagé en janvier dernier avec l’ASSE jusqu’à la fin de la saison. Mangala est très attendu dans le Forez. Son expérience et ses qualités pourraient être bénéfiques aux Verts , qui se battent pour se maintenir en Ligue 1. Mais depuis son arrivée, le défenseur de 31 ans n’échappe pas aux critiques.

« Il me faut quatre matches pour vraiment prendre le rythme »