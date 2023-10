7M€ réclamés à l'ASSE, les détails sont dévoilés

Thibault Morlain

Licencié pour faute grave par l'ASSE en janvier 2021, Stéphane Ruffier conteste aujourd'hui ce motif. C'est donc devant le conseil des prud'hommes que les deux parties se retrouvent pour régler cette affaire. S'estimant donc lésé dans l'histoire, Ruffier réclamerait un petit pactole puisqu'il voudrait 7M€ en guise de réparations. Et voilà pourquoi il demanderait une telle somme à l'ASSE.

L'ASSE et Stéphane Ruffier se retrouvent, mais cette fois, c'est devant le conseil des prud'hommes que l'explication a lieu. Contestant son licenciement pour faute grave en 2021, l'ancien gardien des Verts réclame réparation. Et comme cela a pu être révélé dans la presse, Ruffier veut 7M€ de la part de l'ASSE.

En guerre avec l'ASSE, il réclame un pactole https://t.co/m8Q6Znc9my pic.twitter.com/HRSNVHV0tk — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Ruffier réclame 7M€

Comme le détaille L'Equipe , on arriverait même un petit peu au-delà des 7M€ puisque la somme précise est de 7,12M€. Pourquoi un tel montant réclamé par Stéphane Ruffier ? Voilà le détail : 217 558,85 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, 137 076,22 € au titre de ses retenues de salaire pour les périodes de mise à pied, 553 476,70 € au titre des salaires pour la période du 26 décembre 2020 au 30 juin 2021, outre congés payés afférents, soit 55 347,67€, 120 000 € au titre de la perte de chances du bonus individuel de participation à plus de 25 rencontres en tant que titulaire, outre 12000 € à titre de congés payés afférents.

Des dommages et intérêts élevés